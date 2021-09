Osnabrück - Bei einem Löscheinsatz in einem Mehrfamilienhaus in Osnabrück haben Feuerwehrkräfte einen toten Mann entdeckt. Nach Angaben der Polizei war es die Leiche des 65 Jahre alte Bewohners der Wohnung. Die Ermittlungen zur Todes- sowie Brandursache laufen. Die anderen Bewohner des Hauses mit sechs Parteien wurden am Mittwoch in Sicherheit gebracht, sie blieben unverletzt. Eine Fußgängerin hatte die Flammen bemerkt und den Notruf gewählt.