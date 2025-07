Magdeburg. - Am Bahnhof Neustadt in Magdeburg wird der Vorplatz derzeit umfassend umgestaltet. Eigentlich sollte das Projekt bereits abgeschlossen sein – doch wer in den letzten Wochen am Agnetenplatz vorbeigekommen ist, sieht ein anderes Bild: Bauzäune, offene Flächen und kein Hinweis auf eine baldige Fertigstellung. Die neuen Fahrradunterstände können also noch nicht genutzt werden. Nun gibt es neue Informationen aus dem Rathaus – und einen aktualisierten Zeitplan.

