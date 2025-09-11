Ein Mann stirbt, ein anderer ist lebensgefährlich verletzt. Was genau in einer Obdachlosenunterkunft passierte, ist nicht bekannt. Die Polizei teilt nach einer Untersuchung aber eine Erkenntnis mit.

Osnabrück - Nach dem Fund eines Toten und eines lebensgefährlich Verletzten in einer städtischen Notunterkunft für Obdachlose und andere Bedürftige geht die Polizei nicht von einem Gewaltverbrechen aus. Der Leichnam des 37-Jährigen sei obduziert worden, Hinweise auf ein Verbrechen gebe es nicht, teilte die Polizei mit. Angaben zur genauen Todesursache machte die Polizei nicht.

Polizei und Rettungskräfte waren am Mittwochnachmittag in die Unterkunft gerufen worden. Dort fanden sie den 37-Jährigen leblos sowie einen 57-Jährigen mit lebensgefährlichen Verletzungen. Der Mann sei in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert worden, hieß es am Donnerstag. Sein Zustand ist inzwischen stabil.