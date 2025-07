Die Polizei findet in einer Wohnung in Halle eine Leiche. Vieles ist zunächst unklar, auch die Todesursache.

Toter in Wohnung in Halle gefunden - Umstände unklar

In einer Wohnung lag ein toter Mann. (Archivfoto)

Halle - In den Räumen einer Wohngemeinschaft in Halle ist am Dienstagabend ein Toter gefunden worden. Es handelt sich ersten Erkenntnissen zufolge um einen 30 Jahre alten Mann, wie die Polizei mitteilte. Er weise „erhebliche, unklare Verletzungen“ auf, über deren Zustandekommen derzeit keine Angaben gemacht werden können, hieß es.

Die Leiche soll im Laufe des Mittwochs obduziert werden. Nach Angaben eines Polizeisprechers sollen in der Wohnung mehr als zwei Menschen zusammengewohnt haben. Ob auch der Tote ein Mieter war, war zunächst nicht bekannt.