Ein Jogger wird in Klipphausen tot gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass der 76-Jährige angefahren wurde. Der Fahrer oder die Fahrerin ist noch unbekannt.

Toter Jogger in Klipphausen gefunden - Polizei sucht Zeugen

Ein Jogger ist in Klipphausen tot gefunden worden. (Symbolbild)

Klipphausen - Ein 76 Jahre alter Jogger ist in Klipphausen (Landkreis Meißen) tot gefunden worden. Nach ersten Ermittlungen sei davon auszugehen, dass der Mann von einem Auto angefahren worden sei, teilte die Polizei Dresden mit. Der Fahrer oder die Fahrerin sei geflüchtet. Der Mann wurde demnach am Morgen tot auf dem Kobitzscher Weg in Ullendorf, einem Ortsteil von Klipphausen, gefunden. Die Beamten sicherten Spuren vor Ort und suchen nun Zeugen.