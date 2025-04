Polizisten werden abends zu einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Schöneberg gerufen. Vor Ort finden sie einen toten Mann.

Toter Mann in Schöneberg gefunden

Berlin - Ein toter Mann ist in Berlin-Schöneberg gefunden worden. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen nicht von einem Fremdverschulden aus, wie eine Sprecherin mitteilte. Dennoch sei eine Obduktion angeordnet worden. Die Beamten wurden demnach am Montagabend zu einem Mehrfamilienhaus in der Fuggerstraße gerufen.