In den Nachtstunden gerät im Harz eine Wohnung in Brand. Die Feuerwehr rückt zu dem Mehrfamilienhaus an. Die Retter machen eine schreckliche Entdeckung.

Oberharz am Brocken - Bei einem Brand in einer Wohnung in Elend im Harz ist ein Toter gefunden worden. Zwar ist die Identität bislang nicht abschließend geklärt, es gibt aber Anhaltspunkte, dass es sich um den 74 Jahre alten Mieter handelt, wie die Polizei in Halberstadt mitteilte. Das Feuer war in der Nacht von einem Bewohner des Hauses im Ortsteil der Stadt Oberharz am Brocken bemerkt worden. Er hatte die anderen Mieter alarmiert, sodass niemand verletzt wurde. Zur Brandursache wird ermittelt, wie es hieß.