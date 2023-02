Langenhagen - Nach dem Brand eines Mehrfamilienhauses in der Region Hannover hat die Polizei den Toten identifiziert. Es handelt sich um den 41 Jahre alten Mieter der Wohnung in Langenhagen, in der das Feuer ausgebrochen war, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Gesamtschaden beträgt etwa 750.000 Euro, das Gebäude ist derzeit nicht mehr bewohnbar.

Der Brand war am Mittwoch in den frühen Morgenstunden in der Dachgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Ein 35 Jahre alter Mann wurde wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung vorübergehend ins Krankenhaus gebracht. Alle anderen Bewohner blieben unverletzt, darunter ein Kind. Die Ermittler haben Brandstiftung als Ursache ausgeschlossen. Aufgrund der großen Zerstörung seien laut Polizei aber keine genauen Angaben zur Brandursache mehr möglich.