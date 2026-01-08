Ein Polizist entdeckte in Berlin-Neukölln auf einem Gehweg ein totes Baby. Die Mutter soll ihr Neugeborenes erstickt haben. Laut Ermittlungen sollen Vater und Mutter das Kind nicht gewollt haben.

Angeklagt ist eine junge Frau, die ihre Tochter kurz nach der Geburt erstickt haben soll. (Illustration)

Berlin - Eine 25-Jährige, die ihre Tochter kurz nach der Geburt erstickt haben soll, kommt am Donnerstag (13.00 Uhr) vor das Berliner Landgericht. Die Anklage lautet auf Totschlag. Die Frau soll das Neugeborene im Mai 2025 umgebracht haben. Ein Polizist fand die Leiche zwei Tage später auf einem Gehweg in Berlin-Neukölln.

Sowohl Vater als auch Mutter sollen das Kind nicht gewollt und befürchtet haben, „durch dieses in ihrer Lebensführung beeinträchtigt zu werden“, so die Staatsanwaltschaft bei Anklageerhebung.

Nachdem genetische Untersuchungen bereits zum Vater des Kindes geführt hatten und seine Wohnung durchsucht wurde, stellte sich die 25-Jährige rund zwei Wochen nach dem Tod des Mädchens selbst der Polizei. Die Frau wurde festgenommen und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Für den Prozess sind bislang neun Tage bis zum 26. Februar terminiert.