Die Polizei bekommt am Morgen Anrufe: Ein toter Wolf liege an der Landstraße in Lauchhammer. Die Beamten finden ein Tier - aber ist es wirklich ein Wolf?

Lauchhammer - Ein totes Tier - möglicherweise ein Wolf - ist in Lauchhammer gefunden worden. Anrufer meldeten am Morgen, dass ein toter Wolf an einer Landstraße in Lauchhammer liege, wie die Polizeidirektion Süd mitteilte. Beamte fanden demnach ein Tier, „bei dem es sich um einen Wolf handeln könnte“. Der Wolfsbeauftragte sei verständigt.