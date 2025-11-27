Ein Säugling stirbt im Salzlandkreis, die alarmierten Rettungskräfte konnten es nicht retten. Es wird wegen Totschlags ermittelt - gegen einen nahen Familienangehörigen.

Ilberstedt - Nach dem Tod eines Babys am Montagabend in Ilberstedt im Salzlandkreis wird gegen den Großvater wegen Totschlags ermittelt. Der Mann befindet sich in Untersuchungshaft, wie Oberstaatsanwalt Frank Baumgarten von der Staatsanwaltschaft Magdeburg mitteilte. Ob er bisher Angaben zu den Tatvorwürfen gemacht hat, sagte Baumgarten mit Verweis auf die Ermittlungen nicht. Der Mann ist Deutscher und 55 Jahre alt.

Rettungskräfte hatten versucht, das bewusstlose, fünf Monate alte Mädchen nach einem Notruf zu reanimieren, was jedoch nicht gelang. Das Baby starb noch vor Ort im Rettungswagen. Wie genau das Kind zu Tode gekommen ist und ob der Großvater den Notruf gewählt hat, sagte Baumgarten nicht. Laufende Ermittlungen würden sonst beeinträchtigt, hieß es.