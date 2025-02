Dresden/Freital - Knapp eine Woche nach dem Fund eines toten Säuglings im Müll in Freital ist die Mutter des Kindes unter dem Verdacht des Totschlags in Untersuchungshaft gekommen. Die 23-Jährige wurde am Mittwoch in der Stadt bei Dresden festgenommen, ein Richter erließ nun Haftbefehl, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Dresden sagte.

Sie wirft der jungen Frau im Ergebnis der bisherigen Ermittlungen vor, das Mädchen vor dem 7. Februar geboren und dann getötet zu haben. Wann genau und wo es zur Welt kam und starb, ist noch unbekannt. Zu den näheren Umständen seines Todes wird weiter ermittelt.

Die Leiche des Babys wurde vor knapp einer Woche auf dem Gelände eines Abfallunternehmens in Freital gefunden. Laut den Ermittlern wurde sie „offensichtlich in einem Abfallbehälter in Freital oder Umgebung abgelegt“. Die Beschuldigte geriet auch wegen eines Zeugenhinweises ins Visier der Fahnder. Die Staatsanwaltschaft gehe sicher davon aus, dass sie die Mutter des Säuglings sei, sagte der Sprecher. Zu den Tatvorwürfen äußerte sie sich demnach bisher nicht.