Berlin - Bei der traditionellen Hanfparade demonstrieren am Samstag wieder Unterstützer der Cannabis-Legalisierung in Berlin. Sie ziehen ab 15.00 Uhr vom Roten Rathaus über die Straße Unter den Linden durch das Regierungsviertel und wieder zurück zum Alexanderplatz. Die Strecke führt auch am Gesundheitsministerium und dem Sitz des Drogenbeauftragten der Bundesregierung vorbei.

Die Veranstalter fordern schon seit vielen Jahren eine gesetzliche Erlaubnis für Drogen wie Marihuana und Haschisch, die aus der Cannabis-Pflanze gewonnen werden. Zudem setzen sie sich für einen einfacheren Zugang zu medizinischem Cannabis und für eine breite Nutzung von Hanf ein. Die Cannabis-Pflanze gehört zur botanischen Gattung der Hanfgewächse.

Die Hanfparade findet seit 1997 statt, im vergangenen Jahr nahmen etwa 1500 Menschen daran teil. Das diesjährige Motto lautet: „Hanf ist prima für Frieden und Klima“.

Die Bundesregierung plant eine Cannabis-Legalisierung. Nach den bisher bekannten Plänen sollen für Menschen ab 18 der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis und der Anbau von maximal drei Pflanzen zum Eigenbedarf erlaubt werden. Einen freien Verkauf der Droge soll es nicht geben. Cannabis soll stattdessen in so genannten Cannabis-Clubs gemeinschaftlich angebaut und abgegeben werden dürfen.