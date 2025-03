In finanziell turbulenten Zeiten hielt Coach Riccardo Boieri den Club in der Erfolgsspur. Jetzt sucht er eine neue Herausforderung.

Potsdam - Trainer Riccardo Boieri wird den Volleyball-Bundesligisten SC Potsdam nach der Saison verlassen. Der Italiener wechsele auf eigenen Wunsch zu HAOK Mladost Zagreb nach Kroatien, teilten die Potsdamer mit.

Boieri arbeitet seit 2014 fast durchgehend für den SCP, 2023 wurde er Cheftrainer. Der Club, der in den vergangenen Jahren große finanzielle Probleme hatte, blieb auch in dieser Zeit erfolgreich. Im vergangenen Jahr erreichte das Team das Pokalfinale, in dieser Saison das Halbfinale im europäischen Challenge Cup. Der SCP will laut Mitteilung bald einen Nachfolger präsentieren.