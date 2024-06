Pünktlich zum Trainingsstart in Aue begrüßte Cheftrainer Dotchev einen weiteren Neuzugang. Sportchef Heidrich sieht viel Potenzial bei den Neuzugängen.

Aue - Mit einer langen Ansprache auf dem Rasen und mit dem gerade erst verpflichteten Neuzugang Jonah Fabisch begann Cheftrainer Pavel Dotchev das erste Training für die neue Drittliga-Saison. Dazu gesellte sich aktuell auch der frisch vom 1. FC Nagdeburg gekommene Offensivspieler Fabisch, dessen Verpflichtung erst kurz vor der Trainingseinheit bekanntgegeben wurde.

Zuvor standen die Neuzugänge Mika Clausen (FC St. Pauli), Pascal Fallmann (Rapid Wien), Maxim Burghardt (Eintracht Trier), Can Özkan (Arminia Bielefeld) und Ricky Bornschein (SpVgg. Greuther Fürthbeim) schon fest. „Wir wollen Jungs mit Potenzial dazunehmen. Was Erfahrung anbelangt, sind wir bereits sehr gut aufgestellt“, sagte Sportchef Matthias Heidrich. Mit der Mischung aus Jung und Alt möchte Aue den Weg zurück in die zweite Liga anpeilen.

An diesem Donnerstag folgt der individuelle Laktattest, bevor am Wochenende die ersten beiden Testspiele in Münchenbernsdorf (Samstag, 14.00 Uhr) und beim Oelsnitzer FC (Sonntag, 14.00 Uhr) anstehen.