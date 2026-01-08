Nach einem Streit im Training greift Hertha-Coach Stefan Leitl durch. Paul Seguin gefällt das überhaupt nicht.

Lagos - Ein kurzer Zoff zwischen Paul Seguin und Deyovaisio Zeefuik hat dafür gesorgt, dass Coach Stefan Leitl beide Profis während einer Einheit im Trainingslager vorzeitig vom Platz schickte. Wie „Berliner Morgenpost“, das Portal „Tag24“ und „Bild“ berichteten, war dem konsequenten Eingreifen des Trainers ein Zweikampf vorausgegangen. Aus diesem entwickelte sich zwischen den Spielern zunächst ein Wortwechsel auf dem Platz und anschließend eine lautstarke Diskussion neben dem Feld.

Leitl schickte beide Streithähne zur Strafe zum Athletiktrainer, was vor allem Seguin anscheinend als ungerecht empfand. Gefrustet lief der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler zum Hotel und schimpfte.

Bis zum 10. Januar bereitet sich der Fußball-Zweitligist noch im Trainingslager in Portugal auf den Rückrundenstart vor. Das Testspiel an diesem Freitag gegen den belgischen Traditionsclub Standard Lüttich ist eine erste Standortbestimmung.