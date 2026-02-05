weather schneeregen
Unfall in Grafschaft Bentheim Traktor erfasst Auto - 72-Jähriger stirbt

Ein Traktorfahrer wollte eine Straße überqueren und soll dabei ein Auto übersehen haben – mit tödlichen Folgen.

Von dpa 05.02.2026, 16:04
Nach einem Zusammenstoß mit einem Traktor kam für einen Autofahrer jede Hilfe zu spät. (Symbolbild)
Nach einem Zusammenstoß mit einem Traktor kam für einen Autofahrer jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Getelo - Nach einem Zusammenstoß mit einem Traktor ist ein Autofahrer tödlich verunglückt. Der 72-Jährige starb noch an der Unfallstelle in Getelo (Grafschaft Bentheim), wie die Polizei mitteilte. Sein 74-jähriger Beifahrer kam leicht verletzt in eine Klinik.

Nach ersten Erkenntnissen wollte der Traktorfahrer eine Straße überqueren. Dabei soll der 58-Jährige ein Auto übersehen haben, das von rechts kam und Vorfahrt hatte. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, für den Autofahrer kam jede Hilfe zu spät.