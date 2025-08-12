Wieso eine landwirtschaftliche Maschine in einem Ortsteil Lutherstadt Eislebens plötzlich Feuer fängt, ist unklar. Doch der Schaden ist hoch.

Traktor geht beim Mähen in Flammen auf - Hoher Schaden

Kräfte der Feuerwehr rücken auf ein Feld aus, um nicht nur einen Traktor, sondern auch das Feld selbst zu löschen. (Symbolbild)

Lutherstadt Eisleben - Bei dem Brand eines Traktors im Landkreis Mansfeld-Südharz ist ein Schaden von 400.000 Euro entstanden. Die Maschine war am Montag aus bislang unbekannten Gründen bei Mäharbeiten in Hedersleben in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte. Auch die beiden Anhänger sowie 5.000 Quadratmeter Feld seien in Flammen aufgegangen, hieß es.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Weitere Ermittlungen zur Brandursache wurden eingeleitet.