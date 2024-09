Ein Traktor ist bei Arbeiten in einem Silo sechs Meter in die Tiefe gestürzt. (Symbolbild)

Gleina - Bei Arbeiten in einem landwirtschaftlichen Silo ist ein Traktorfahrer in der Nacht zu Sonntag schwer verletzt worden, als sein Fahrzeug sechs Meter in die Tiefe stürzte. Wie die Polizei mitteilte, verdichtete der Traktor Erntematerial und stürzte an der Stirnseite rückwärts in die Tiefe. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch nicht klar. Laut Polizei beläuft sich der Sachschaden auf rund 350.000 Euro.