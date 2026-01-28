Die ganze Nacht waren Teams der BVG im Einsatz, um die Trams in Berlin wieder ans Netz zu bringen. Doch während die U-Bahnen wieder fahren, kommt es bei der Straßenbahn noch immer zu Problemen.

Berlin - Viele Straßenbahnen fahren in Berlin derzeit noch immer nicht regelmäßig. Die ganze Nacht seien Teams der BVG weitgehend erfolgreich im Einsatz gewesen, um die Oberleitungen eisfrei zu halten, hieß es in einer Mitteilung. Dennoch verkehren viele Tramlinien wie die M1 bis M8 stellenweise noch in außerplanmäßigen Takten oder es wurde Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Generell fahren die Straßenbahnlinien jedoch weiterhin wie am gestrigen Abend, hieß es in der Mitteilung weiter. Neu ist die M5, die nicht bis Hohenschönhausen, sondern nur verkürzt zwischen S+U Lichtenberg und Hackescher Markt verkehrt. Hier führte nächtliche Feuchtigkeit demnach erneut zu Eis an den Oberleitungen.

Außerdem fährt die Linie M17 aktuell nur zwischen S Friedrichsfelde Ost und Gehrenseestraße. Schrittweise sollen alle Straßenbahnlinien wieder planmäßig eingesetzt werden. Fahrgäste sind jedoch weiterhin angehalten, sich online über aktuelle Veränderungen zu informieren.

U-Bahnen fahren wieder planmäßig

Währenddessen läuft der U-Bahn-Verkehr wieder planmäßig. Laut BVG fuhren die Züge der U-Bahn „die ganze Nacht durchgehend, um die Stromschienen auf den oberirdischen Abschnitten eisfrei zu halten“. Der Busverkehr lief bereits gestern den gesamten Tag über stabil.