Stundenlang suchten mehrere Schiffe und ein Hubschrauber das rund ein Grad kalte Wasser vor Cuxhaven ab. Die Einsatzkräfte hatten die Hoffnung schon aufgegeben. Doch es gibt eine gute Nachricht.

Cuxhaven - Der vermisste Seemann des Tankers „Songa Pearl“ vor Cuxhaven ist an Bord gefunden worden. „Er ist außer Gefahr“, sagte eine Sprecherin der Polizei. Der 29-Jährige kam zur Behandlung in eine Klinik. Einsatzkräfte hatten am Sonntag stundenlang nach dem Vermissten Ausschau gehalten und die Suche schließlich eingestellt.

Der maltesischer Flagge fahrende, rund 144 Meter lange Tanker war am Wochenende von Antwerpen nach Danzig unterwegs. Am frühen Sonntagmorgen fehlte jede Spur von dem Seemann. Zahlreiche Einsatzkräfte der Seenotretter, ein Lotsenboot, ein Boot der Wasserschutzpolizei, ein Schlepper sowie ein Such- und Rettungshubschrauber der Marineflieger starteten eine stundenlange Suche - und gaben letztendlich auf. Sie hatten keine Hoffnung mehr, den Mann in dem eiskalten Wasser zu finden.

Schließlich die gute Nachricht: Die Besatzung fand den 29-Jährigen an Bord des Schiffes. „Wo er sich letztlich aufgehalten hat, können wir gar nicht sagen“, sagte die Polizeisprecherin.