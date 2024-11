Bremen - Nach dem Brand zweier Transporter in Bremen ist ein Bekennerschreiben im Internet veröffentlicht worden. Die Sonderkommission Linksextremismus prüfe es auf Echtheit, teilte die Polizei mit. Die beiden Fahrzeuge standen auf einem Firmenparkplatz in der Überseestadt in der Nacht zum Sonntag voll in Flammen. Ein Transporter brannte dabei vollständig aus. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Der Staatsschutz war von Anfang an eingeschaltet gewesen, da den Angaben zufolge eine politisch motivierte Tat nicht ausgeschlossen wurde.