Der Fahrer eines Transporters verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug und gerät in die Böschung an den Bahngleisen. Noch am Unfallort stirbt der Mann an seinen Verletzungen.

Leipzig - Der 25 Jahre alte Fahrer eines Transporters ist in Leipzig bei einem Unfall ums Leben gekommen. Er war in der Nacht auf der Seehausener Allee in Richtung Bundesstraße 2 unterwegs. An der Einmündung zur Maximilianallee verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr geradeaus in die Böschung der Bahntrasse, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Straße im Bereich des Unfallorts wurde für etwa drei Stunden gesperrt. Neben Rettungskräften, Feuerwehr und Polizei war auch ein Rechtsmediziner vor Ort. Die Polizei ermittelt nun zum genauen Unfallhergang. Warum der Fahrer von der Straße abkam, war noch unklar.