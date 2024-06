Staßfurt - Der Fahrer eines Transporters ist auf der A14 bei Staßfurt in ein Stauende gefahren und bei dem Unfall gestorben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, prallte der Transporter in einen am Stauende stehenden Lkw. Der Fahrer des Lastwagens habe noch Erste Hilfe geleistet, der Transporterfahrer aus Rumänien sei aber noch vor Ort seinen Verletzungen erlegen. Die Autobahn 14 war am Donnerstagnachmittag in Richtung Schwerin voll gesperrt. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz.