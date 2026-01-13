Im Landkreis Börde kommt es in der Nacht auf glatter Straße zu einem schweren Unfall. Ein Transporter kracht nach einem Überholmanöver gegen einen Baum. Der Fahrer stirbt in einer Klinik.

Colbitz - Der Fahrer eines Kleintransporters ist in der Nähe von Colbitz (Landkreis Börde) bei einem Überholmanöver auf glatter Straße tödlich verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge kam der Transporterfahrer in der Nacht wegen Glätte von der Straße ab, als er ein Auto überholen wollte. Der Transporter geriet ins Schleudern, krachte in das Heck des vorausfahrenden Autos und danach gegen einen Baum. Der 64-Jährige starb wenige Stunden später in einer Klinik. Der 52-jährige Autofahrer wurde leicht verletzt.