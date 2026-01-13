Weniger tote Fichten, mehr junge Laubbäume: Thüringens Wälder zeigen erstmals seit Jahren Zeichen von Erholung. Was steckt hinter dem Aufschwung?

Erfurt - Den Thüringer Wäldern geht es etwas besser. Nach vielen Jahren mit massiven Schäden konnten im vergangenen Jahr erste Zeichen von Erholung festgestellt werden, wie aus dem Waldzustandsbericht 2025 hervorgeht. „Wir haben das große Glück, dass der Thüringer Wald langsam wieder etwas grüner wird“, sagte Umweltminister Tilo Kummer (BSW).

Konkret fielen laut den Zahlen im vergangenen Jahr nur noch 438.000 Festmeter Fichtenschadholz an. Im Vorjahr waren es noch über drei Millionen Festmeter gewesen. Als gesund wurden 22 Prozent der Waldfläche eingestuft und damit drei Prozentpunkte mehr als noch 2024. Die Kronen der Bäume seien zudem wieder dichter geworden.

Kummer: „Sind auf dem aufsteigenden Ast“

Kummer sagte, 22 Prozent gesunde Flächen seien nicht viel. Es gebe aber immerhin ein Plus. „Das zeigt, dass wir langsam wieder auf dem aufsteigenden Ast sind.“ Seit 2018 seien 23 Millionen Festmeter Schadholz angefallen. Der Fichtenbestand habe sich um zwei Drittel reduziert.

Die Entwicklung des vergangenen Jahres sei ein Ergebnis der „waldfreundlichen“ Witterungsbedingungen im vergangenen Jahr, hieß es vom Ministerium. Auch gezielte Sanierungsmaßnahmen der Waldbesitzer spielten den Angaben zufolge eine Rolle. Besonders in Gebieten, in denen viele Bäume abgestorben waren, gebe es nun eine junge, vitalere und artenreichere Waldgeneration mit mehr Laubbäumen. „Was hochkommt, ist artenreicher und hat mehr Potenzial, den Herausforderungen des Klimawandels zu begegnen“, sagte Kummer.

Nabu: Wald geht es immer noch sehr schlecht

Aus Sicht des Naturschutzbundes Nabu in Thüringen macht der Bericht deutlich, dass es dem Wald im Freistaat immer noch sehr schlecht gehe. „Fakt ist, 78 Prozent der Waldflächen im Freistaat sind nicht gesund und werden dennoch intensiv von der Forstwirtschaft genutzt.“ Die großen Erntemaschinen schädigten die Böden der Wälder nachhaltig und sogar in Waldschutzgebieten nehme das Holzernten bedrohliche Ausmaße an.