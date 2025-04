Papst Franziskus wird morgen beigesetzt. In Berlin wehen Flaggen an Dienstgebäuden auf halbmast.

Am Samstag sollen Flaggen in Berlin auf halbmast wehen. (Archivbild)

Berlin - Anlässlich der Trauerfeierlichkeiten für Papst Franziskus am Samstag im Vatikan und in Rom setzt Berlin die Flaggen offizieller Stellen auf halbmast. Die Innenverwaltung ordnete Trauerbeflaggung für alle Gebäude und Dienststellen des Landes Berlin an, wie es in einer Mitteilung hieß. Das Brandenburger Innenministerium hatte bereits am vergangenen Dienstag eine ähnliche Anordnung erlassen.

Papst Franziskus war am Ostermontag im Alter von 88 Jahren gestorben. Der Argentinier war mehr als zwölf Jahre Oberhaupt der katholischen Kirche. Die Beisetzung ist morgen geplant. Zu einer großen Trauerfeier im Petersdom werden zuvor Staatsgäste aus aller Welt erwartet.