Am 7. Januar wird in Hamburg Abschied von Schauspieler Rolf Becker genommen. Die Trauerfeier gestaltet Bischöfin Kirsten Fehrs mit.

Am 7. Januar wird es eine Trauerfeier für Rolf Becker in der Dreieinigkeitskirche in St. Georg geben. (Archivfoto)

Hamburg - Am 7. Januar soll es in der Dreieinigkeits-Kirche in Hamburg eine Trauerfeier für den Schauspieler Rolf Becker geben. Das geht aus dem Terminkalender von Bischöfin Kirsten Fehrs hervor, die die Trauerfeier mitgestalten wird. Der Wahlhamburger war am 12. Dezember im Alter von 90 Jahren in einem Hamburger Hospiz gestorben.

Der 1935 in Leipzig geborene Becker machte sowohl am Theater als auch in Film und Fernsehen Karriere. Einem Millionenpublikum bekannt wurde er zuletzt in der beliebten ARD-Arztserie „In aller Freundschaft“, wo er seit 2006 neben Ursula Karusseit den gutmütigen Rentner Otto Stein spielte.

Sein schauspielerisches Talent hat Becker an seine Kinder Ben und Meret Becker aus der Ehe mit der Schauspielerin Monika Hansen weitergegeben. Seit 1980 war Becker in zweiter Ehe mit der Schauspielerin Sylvia Wempner verheiratet, mit der er zwei leibliche Söhne und einen Adoptivsohn hat.