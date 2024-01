Trauermarsch und Andacht: Herthas Gedenken an Bernstein

Berlin - Nach dem plötzlichen Tod von Kay Bernstein hat Hertha BSC den Vorlauf für das Zweitliga-Spiel gegen Fortuna Düsseldorf zu einer würdevollen Gedenkfeier für seinen gestorbenen Präsidenten gemacht. Aus der Kapelle des Olympiastadions wurde am Sonntag rund eine Stunde vor dem Anpfiff des Spiels (13.30 Uhr/Sky/RTL) eine Andacht übertragen.

Pfarrer Bernhard Felmberg würdigte Bernstein als außergewöhnlichen Menschen, der den Verein und die Menschen in schwierigen Zeiten geeint habe. Auf den Stadionleinwänden waren Schwarz-Weiß-Fotos von Bernstein aus seinem Leben als Fan-Vorsänger bis zur Präsidentenzeit zu sehen. Die Bande am Stadionumlauf war ein großes schwarzes Banner. Bernstein war am Dienstag überraschend im Altern von 43 Jahren gestorben.

Auf jede Form von sonst üblicher fröhlicher Einstimmung auf das Spiel wurde verzichtet. Gedämpfte Musik wurde gespielt. Die Hertha-Profis machten sich in schwarzen T-Shirts mit dem Aufdruck „Wir Herthaner in tiefer Trauer“ warm. Im Mittelkreis lag ein rundes Transparent mit den gleichen Worten. Auf Bernsteins Platz auf der Tribüne waren seine typische blau-weiße Club-Jacke, sein Megafon und weiße Rosen gelegt.

Zuvor waren rund 7000 Menschen in einem Trauermarsch schweigend zum Olympiastadion gezogen. Dort prangte ein riesiges Foto Bernsteins am Eingang zur Ostkurve.