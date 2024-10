Hannover - Weiße Stretch-Limousine, mit Blüten verzierte Brautkleider oder die beliebten „Candybars“: Mehr als 60 Aussteller haben am Wochenende auf der Oldenburger Hochzeitsmesse neue (und schon etwas ältere) Trends gezeigt. Nachdem im vergangenen Jahr in den Weser-Ems-Hallen eher schlichte Brautkleider angesagt waren, sind „von Perlen über Federn bis hin zu 3D-Schmetterlingen“ nach Veranstalterangaben die Trends für 2025.

Ein Hingucker in diesem Jahr auch: skandinavische Riesenhut-Tipis, vollständig ausgestattet inklusive 100 Quadratmeter Holzboden, rustikaler Einrichtung und besonderer Beleuchtung. „Unsere Tipis sind mehr als nur ein stilvoller Wetterschutz – sie verwandeln jede Feier in ein unvergessliches Erlebnis, denn sie schaffen eine warme und einladende Atmosphäre, die den Gästen das Gefühl gibt, Teil von etwas wirklich Besonderem zu sein“, sagt der in Dötlingen ansässige Unternehmer Philipp Meyer.

Weiterhin großer Beliebtheit erfreuen sich auch die mit Süßigkeiten gefüllten Regale mit der Aufschrift „Candybar“, die in der Messehalle in zahlreichen Variationen ausgestellt wurden. Die nächste Hochzeitsmesse in Oldenburg ist bereits am 25. und 26. Januar 2025.