Bei den Thüringer Handballerinnen wechseln zum Bundesliga-Start Licht und Schatten. Letztlich setzen sie sich im Ostduell gegen Halle-Neustadt aber doch souverän durch.

Bad Langensalza - Die Handballerinnen des Thüringer HC sind erfolgreich in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Das Team von Trainer Herbert Müller bezwang im Ostduell den Aufsteiger SV Union Halle-Neustadt mit 32:25 (17:13). Vor 1.207 Zuschauern avancierte Johanna Reichert mit sieben Toren - alle vom Siebenmeterpunkt - zur besten Werferin des THC. Zudem überzeugte Rückkehrerin Laura Kuske im Tor mit 14 Paraden. Für Halle traf Cara Reuthal fünfmal.

Acht Tage nach dem Triumph im Supercup legten die Thüringerinnen furios los und führten nach zwölf Minuten bereits mit 9:4. Bis zum 16:9 (23. Minute) dominierten die Gastgeberinnen mit ihrem schnellen und variablen Angriffsspiel, ehe die Konzentration deutlich nachließ. Das aufopferungsvoll kämpfende Team von Trainerin Ines Seidler bestrafte die Fehler des THC konsequent und arbeitete sich bis auf 18:21 (40.) heran. Erst in der Schlussphase fand der Favorit seine spielerische Linie wieder und setzte sich vorentscheidend auf 30:23 (54.) ab.