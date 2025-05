Trickbetrüger in der Uckermark am Telefon – Opfer zahlt Geld

Potsdam - Trickbetrüger haben sich in der Uckermark bei mehreren Telefonanrufen als Polizisten oder Staatsanwälte ausgegeben, um an Geld älterer Menschen zu kommen. Nach Angaben der Polizei wurde am Freitag tatsächlich ein größerer Geldbetrag an einen mutmaßlichen Betrüger übergeben. Den genauen Ort nannte die Polizei nicht.

Nach Angaben der Polizei hieß es am Telefon, Tochter oder Sohn des angerufenen Menschen habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht und könne durch Zahlung eines höheren Geldbetrages im oberen fünfstelligen Bereich vom Gefängnis verschont werden. Die meisten potenziellen Opfer hätten aber den Betrug bemerkt und sich bei der Polizei gemeldet.