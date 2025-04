Während ein Mann und eine Frau den 82-jährigen Juwelier in ein Gespräch verwickelten, soll ein weiterer Mann Schmuck eingesteckt haben. Nun hat die Polizei die Tatverdächtigen in Bremen aufgespürt.

Hamburg/Bremen - Rund viereinhalb Monate nach dem Diebstahl hochwertigen Schmucks aus einem Juweliergeschäft in der Hamburger Innenstadt hat die Polizei drei Tatverdächtige ermittelt. Es handele sich um zwei Männer im Alter von 43 und 53 Jahren sowie um eine 24-jährige Frau, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Am Mittwoch seien deren Wohnungen in Bremen durchsucht und Beweismittel sichergestellt worden. „Es lagen keine Haftgründe gegen die drei Tatverdächtigen vor“, erklärte die Polizei.

Bisherigen Ermittlungen zufolge soll das Trio am 4. Dezember vergangenen Jahres in einem Juweliergeschäft in der Hamburger Nobeleinkaufsstraße Neuer Wall zugeschlagen haben. Während ein Pärchen den 82 Jahre alten Verkäufer am Vormittag in ein Gespräch verwickelt habe, sei der dritte mutmaßliche Täter unbemerkt zunächst in den Verkaufsraum und von dort in die rückwärtige Werkstatt gelangt. Dort habe er diverse Schmuckstücke und Edelmetalle eingesteckt und anschließend unbemerkt das Geschäft verlassen.

Zur Schadenshöhe machte die Polizei keine Angaben. Eine sofort eingeleitete Fahndung brachte zunächst keine Ergebnisse. Später ergaben die Ermittlungen des Landeskriminalamts zwar, dass die mutmaßliche Diebesbande aus dem Bereich Bremen kommen und Verbindungen nach Nordrhein-Westfalen sowie Berlin haben könnte. Doch habhaft wurde die Polizei ihrer nicht. Dies gelang den Angaben zufolge nun erst über eine mit mehreren Lichtbildern und Videos Ende März eingeleitete Öffentlichkeitsfahndung.