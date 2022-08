Tristan Otto wieder in Berlin: Dino-Austellung

Berlin - Tyrannosaurus rex Tristan Otto ist zurück in Berlin: Ab diesem Dienstag wird das zwölf Meter lange und vier Meter hohe Skelett in der Ausstellung „Dinosaurier! Zeitalter der Riesenechsen“ im Museum für Naturkunde präsentiert. Tristan Otto war dort bereits vier Jahre lang bis Anfang 2020 zu sehen und hatte laut Museum etwa drei Millionen Gäste angelockt.

Nach Angaben des Museums werden in der Schau auch neue Dinosaurierfossilien im Original gezeigt, darunter Allosaurus, Plateosaurus, ein Nest mit Eiern sowie der Schädel von Caspar – einem etwa sieben Jahre alten Tyrannosaurus rex. Die Sonderausstellung zeige bis 30. November Objekte aus allen Erdzeitaltern, in denen Dinosaurier gelebt haben: Trias, Jura und Kreide.

Die zwei privaten Eigentümer von Tristan Otto benannten das Skelett nach ihren Söhnen und stellten es dem Berliner Naturkundemuseum kostenlos zur Verfügung. Parallel forschten Wissenschaftler an den mehr als 65 Millionen Jahre alten Überresten des Raubsauriers aus der Oberkreidezeit. Das Skelett gilt mit 170 Original-Knochen als besonders gut erhalten. Bis Ende 2021 war Tristan Otto im Naturkundemuseum Kopenhagen zu Gast - in der Sonderausstellung „King of Dinosaurs“.