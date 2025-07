Erfurt - Immer mehr Gewässer in Thüringen werden aufgrund anhaltender Trockenheit für das Angeln gesperrt. Wenig Fließwasser und hohe Wassertemperaturen sorgten dafür, dass Bachforellen und Äschen „um ihr Überleben kämpfen“, teilte der Landesanglerverband Thüringen mit. Betroffen ist demnach insbesondere die Gera in Erfurt sowie an weiteren Stellen flussaufwärts bei Arnstadt und Plaue. Von Sperrungen betroffen ist auch die Ilm in Weimar. Im Stau Fuchsgrund nahe Ruhla im Wartburgkreis sorge eine „massive Algenblüte“ für eine Sperrung des Gewässers.

Die Fische würden in der aktuellen Situation kaum noch Nahrung aufnehmen. Daher sei es notwendig, für einige Gewässerstrecken ein Angelverbot auszusprechen. Aktuell werden alle Gewässerstrecken des Thüringer Gewässerverbundes regelmäßig kontrolliert. Weitere Sperrungen seien nicht ausgeschlossen, hieß es weiter.