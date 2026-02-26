Nach Zahlen spielt der VfL Wolfsburg aktuell die schlechteste Saison seiner Bundesliga-Geschichte. Für den bekanntesten Spieler des Clubs war sein Wechsel dorthin trotzdem kein Fehler.

Wolfsburg - Mit Manchester United und Inter Mailand spielte er um große Titel, mit dem VfL Wolfsburg nun gegen den Abstieg: Trotzdem hat Dänemarks Rekordnationalspieler Christian Eriksen seinen Wechsel zum Tabellen-15. der Fußball-Bundesliga noch nicht bereut.

„Ich wollte Fußball spielen, und das mache ich hier“, sagte der 34-Jährige in einer Medienrunde. „Natürlich willst du immer in der bestmöglichen Mannschaft sein und um Titel spielen. Aber das ist gerade nicht unsere Situation. Wichtig ist: Wir können hier am Ende trotzdem etwas Gutes erreichen. Für mich hat es sich richtig angefühlt - und es fühlt sich immer noch richtig an.“

Nach Ablauf seines Vertrages in Manchester kam Eriksen im vergangenen September erst nach dem Beginn der laufenden Saison zum VfL. Statistisch gesehen spielt der Club aktuell die schlechteste Saison seiner Bundesliga-Geschichte. „Ich glaube nicht, dass wir absteigen“, sagte der Däne. „Die Saison ist noch nicht zu Ende, wir sind nicht am Ende. Viele Teams sind in einer ähnlichen Situation.“