Die Konkurrenz lässt Federn - Hoffenheim aber auch. So müssen die TSG-Profis und Trainer Ilzer weiter auf die anderen Mannschaften im Abstiegskampf schauen.

Christian Ilzer steht in der Kritik.

Freiburg - Trotz des nächsten Rückschlags in der Fußball-Bundesliga und der Diskussionen um seine Person geht Trainer Christian Ilzer von der TSG 1899 Hoffenheim mit Zuversicht in den Saison-Endspurt. „Das war eine Leistung, auf die wir aufbauen können“, sagte der Österreicher nach dem 2:3 bei Europapokal-Anwärter SC Freiburg und ergänzte zum insgesamt ordentlichen Auftritt seines Teams: „Das ist natürlich der Schritt, den wir uns vorstellen, den wir jetzt am Ende der Saison noch sehen wollen. Aber natürlich müssen wir einfach auch Ergebnisse liefern.“

Obwohl der Vorsprung der Hoffenheimer auf den Abstiegsrelegationsplatz komfortabel erscheint, sitzt der Ärger bei Kapitän Oliver Baumann nach dem nächsten Dämpfer tief. „Ich hasse es, wenn du auf andere Mannschaften schauen musst“, sagte der Torhüter und erklärte mit Blick auf den Abstand von acht Zählern auf Rang 16: „Du hast es natürlich selbst in der Hand, trotzdem schaust du drauf und wir müssen noch ein paar Punkte holen, damit wir einen Haken dranmachen können.“

Getrübtes Baumann-Jubiläum

In Freiburg absolvierte Baumann sein 400. Pflichtspiel. Doch freuen konnte er sich über das Jubiläum nicht. „Wir haben noch viel Arbeit vor uns und wir dürfen nicht denken, dass die acht Punkte reichen und das so weiter vor sich hinplätschert“, sagte Baumann.

Die TSG trifft am kommenden Samstag auf Borussia Dortmund und rechnet sich gegen den unbeständigen BVB durchaus etwas aus. „Es wird schwer, aber es wäre gut, eine gewisse Dominanz, eine gewisse Heimstärke aufzubauen“, meinte Baumann. Verzichten müssen die Kraichgauer auf Tom Bischof, der eine Gelbsperre absitzen muss. Valentin Gendrey musste in Freiburg aufgrund einer Schulterverletzung ausgewechselt werden.