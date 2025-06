Der SC Magdeburg gewinnt das vierzehnte Ligaspiel in Serie, muss in der Meisterschaft aber den Füchsen Berlin den Vortritt lassen. Mit der Champions League bleibt noch eine Titelchance.

Bietigheim-Bissingen - Trotz eines 35:25 (18:10) bei der SG BBM Bietigheim hat der SC Magdeburg seinen Meistertitel in der Handball-Bundesliga nicht verteidigen können. Die Füchse Berlin gewannen am letzten Spieltag das Parallelspiel bei den Rhein-Neckar Löwen und sicherten sich so erstmals den Titel. Am nächsten Wochenende spielt der SCM - genau wie die Füchse - im Final Four der Champions League um den letzten möglichen Titel der Saison.

Bietigheim begann in der Abwehr konzentriert, profitierte von technischen Fehlern des SCM und führte kurzzeitig sogar (2:1/5.). Magdeburg setzte sich anschließend erstmals ab, doch Bietigheim gelang der Ausgleich (5:5/11.). Mit starker Torwartleistung und guter Defensive baute der Tabellenzweite aus Sachsen-Anhalt dann seine Führung bis zur Pause auf acht Tore aus.

Magdeburg kam mit Konzentrationsmängeln aus der Pause, vergab seine ersten sieben Angriffe und Bietigheim verkürzte auf sechs Treffer. Spielmacher Felix Claar brach schließlich den Bann und traf zum 19:12 (38.). Danach setzte sich Magdeburg erstmals auf zehn Treffer ab (25:15/45.). Bietigheim gab sich nicht auf, ließ den SCM hart arbeiten, aber die Partie war entschieden.