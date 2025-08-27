Ein Auto steht auf der linken Spur. Der Fahrer eines zweiten Wagens kann nicht früh genug bremsen. Nun schweben er und ein weiterer Mensch in Lebensgefahr.

Halle - Bei einem Unfall auf der Autobahn 14 bei Halle sind zwei Menschen lebensbedrohlich verletzt worden. Das Auto, in dem die beiden Menschen saßen, sei mit einem auf der linken Fahrbahn stehenden Wagen kollidiert, teilte die Polizei mit. Die A14 war an der Anschlussstelle Halle-Peißen in Richtung Magdeburg bis zum Nachmittag voll gesperrt.

Das Auto habe wegen eines Schadens am Reifen anhalten müssen, erklärte die Polizei. Der Fahrer des anderen Autos habe nicht mehr rechtzeitig abbremsen können, um den Zusammenstoß zu verhindern.

Die Feuerwehr habe die Menschen aus dem Wagen befreien müssen, teilte die Polizei mit. Auch ein Hubschrauber sei im Einsatz gewesen. Der Fahrer des stehenden Wagens habe sich durch einen Sprung zur Seite retten können und habe nur leichte Verletzungen erlitten. Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache.