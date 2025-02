Dresden - Trotz einer auffälligen Dopingprobe kehrt Eishockey-Profi Dane Fox in den Kader der Dresdner Eislöwen zurück. Der 31-jährige Kanadier kommt schon an diesem Freitag in Regensburg (20.00 Uhr) und am Sonntag im Derby gegen Crimmitschau (17.00 Uhr) wieder zum Einsatz, wie der DEL2-Spitzenreiter mitteilte.

„Wir haben uns in den letzten Tagen intensiv mit dem Thema und der Sachlage beschäftigt. Nach Rücksprache mit der Nada ist davon auszugehen, dass sich das laufende Verfahren gegen Dane über mehrere Wochen, gegebenenfalls sogar Monate hinziehen wird. In dieser Zeit wird er weder von der Nada noch der DEL2 gesperrt werden. Wir haben uns deshalb entschieden, Dane ab dem Wochenende wieder zum Einsatz zu bringen“, erklärte Sportchef Matthias Roos.

Bei Fox war eine im Wettkampf verbotene Substanz gefunden worden. Demnach wurde der Angreifer nach einem Spiel kurz vor Weihnachten positiv auf Tetrahydrocannabinol (THC) getestet. Laut Roos habe Fox „zu Beginn der zu betrachtenden Woche und somit nicht am Spieltag ein Nahrungsmittel zu sich genommen. Unabhängig von diesem Fakt gilt es festzuhalten, dass THC als Inhaltsstoff nachweislich keine leistungssteigernde Wirkung im Körper eines Athleten erzeugt und daher abseits der Wettkampftage eingenommen werden darf“, so Roos weiter.

Wöchentliche Urin- und Speicheltests

Die Nationale Anti Doping Agentur Deutschland (Nada) hatte mitgeteilt, dass am 27. Januar ein sportrechtliches Ergebnismanagementverfahren gegen Fox eingeleitet wurde. Die Dresdner hatten Fox vorsorglich aus dem Wettkampfbetrieb genommen, obwohl nach Nada-Angaben bei spezifischen Substanzen eine vorläufige Suspendierung nicht zwingend sei.

Laut Roos werde Fox für eine „weiterhin transparente Aufarbeitung“ wöchentlich Urin- bzw. Speichelproben zur Kontrolle beim Mannschaftsarzt abgeben.

Fox war im vergangenen Sommer von den Nürnberg Ice Tigers nach Dresden gewechselt und ist mit 43 Punkten aus 39 Spielen derzeit Topscorer des Tabellenführers.