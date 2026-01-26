Wegen Schnee und Eis muss das Bundesliga-Spiel zwischen dem FC St. Pauli und RB Leipzig am 9. Januar abgesagt werden. Trotz des erneuten Wintereinbruchs soll am Dienstag aber gespielt werden.

Hamburg - Trotz der Schneefälle in Hamburg ist die Austragung des Nachholspiels in der Fußball-Bundesliga zwischen dem FC St. Pauli und RB Leipzig am Dienstagabend aktuell nicht gefährdet. Das bestätigte ein Sprecher der Hamburger auf Nachfrage.

Die Situation sei nicht mit der am zweiten Januar-Wochenende zu vergleichen, als das Millerntor-Stadion wegen der großen Schnee- und Eismassen gesperrt und das Heimspiel gegen Leipzig kurzfristig abgesagt werden musste. Ausweichtermin ist dieser Dienstagabend (20.30 Uhr/Sky und DAZN).