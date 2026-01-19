Romano Schmid, Eren Dinkci, Adriano Jagusic: Bei Werder Bremen ploppten zuletzt mehrere Transfergerüchte auf. Die Haltung des Sportchefs dazu ist klar.

Bremen - Trotz der aktuellen Wechselgerüchte um Romano Schmid, Eren Dinkci und das kroatische Mittelfeldtalent Adriano Jagusic möchte Fußball-Bundesligist Werder Bremen in dieser Transferperiode keine neuen Spieler mehr verpflichten. „Wir planen aktuell nicht, in diesem Winter auf dem Transfermarkt noch tätig zu werden“, sagte Sport-Geschäftsführer Clemens Fritz bei bild.de. Der dringend gesuchte neue Stürmer wurde mit dem Serben Jovan Milosevic bereits ausgeliehen.

Der Transfermarktexperte Fabrizio Romano hatte zuvor vermeldet, dass der österreichische Nationalspieler Schmid für einen zweistelligen Millionenbetrag zum englischen Premier-League-Club Leeds United wechseln soll und Werder dafür den 20-jährigen Jagusic von Slaven Belupo holen will.

Fritz aber sagte dazu: „Bei uns hat sich niemand wegen Romano gemeldet. Wir gehen aktuell nicht von einem Wechsel im Winter aus und planen mit ihm für den weiteren Verlauf der Saison.“

Will Dinkci aus Freiburg zurückkehren?

Komplizierter ist der Fall Dinkci. Der 24-jährige Stürmer wurde in Bremen geboren und ausgebildet. 2024 musste Werder ihn für rund fünf Millionen Euro zum SC Freiburg ziehen lassen. Nach Informationen der „Deichstube“ fühlt Dinkci sich dort nicht mehr wohl und möchte gern nach Bremen zurückkehren. Ein solcher Transfer ist seinen Heimatclub aber nicht finanzierbar.