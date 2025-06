In der Bundesliga ist das Finale erreicht. Jetzt geht es für die Berliner Tischtennisspielerinnen um Europas Krone. In welcher Besetzung der TTC Eastside gegen Metz spielt, ist noch offen.

Berlin - Die Tischtennisspielerinnen des TTC Eastside Berlin stehen vier Tage nach dem Einzug ins Bundesligaendspiel vor dem nächsten Härtetest. Am Donnerstag (18.30 Uhr) empfangen sie im Hinspiel des Champions-League-Finales das französische Team von Metz TT. Die Entscheidung fällt am 12. Juni in Lothringen.

In welcher Besetzung die Hauptstädterinnen antreten, wird kurzfristig entschieden. Die Japanerin Yuka Kaneyoshi, in der Bundesliga zuletzt die Nummer eins und in überragender Form, ist in der Königsklasse nicht spielberechtigt. Sabina Surjan war körperlich angeschlagen. Dafür kehrt die national pausierende Shan Xiaona ins Team zurück, vielleicht auch Nina Mittelham, wenn sie ihre Blessur rechtzeitig auskuriert hat.

Gruppenspiele gegen Metz gewonnen

Eastside hat in der laufenden Königsklassen-Saison bereits 14 Spiele absolviert, zwei davon als Golden Matches in den Duellen im Viertelfinale gegen Cartagena und Titelverteidiger Tarnobrzeg im Halbfinale. Gegen Metz gewannen die Berlinerinnen die Spiele in der Gruppenphase mit 3:1 daheim und 3:0 auswärts.