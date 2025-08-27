Die Tischtennisspielerinnen von TC Berlin Eastside erhalten Verstärkung aus Japan. Miyuu Kihara ist aber zunächst nur für die Titelverteidigung in der Königsklasse vorgesehen.

Berlin - TTC Berlin Eastside hat sich für die Titelverteidigung der Champions League im Frauen-Tischtennis Verstärkung aus Japan geholt. Die Weltranglisten-22. Miyuu Kihara wird in der Königsklasse an der Platte stehen, wie der Verein mitteilte. Die 20-Jährige hatte bei der WM in Doha in diesem Jahr die Bronzemedaille im Doppel gewonnen.

„Mit Miyuu Kihara sind wir noch ausgeglichener besetzt und können Ausfälle viel besser kompensieren“, sagte Eastside-Manager Andreas Hain, „dies wird in dieser Saison wichtig sein, da sich viele Teams enorm verstärkt haben. Wenn wir wieder vorne dabei sein wollen, müssen wir diese Flexibilität unbedingt in unserem Kader haben.“