Görlitz - Die Polizei warnt vor Staus im weihnachtlichen Heimreiseverkehr vor allem in Richtung Polen. In diesem Jahr werde das Problem durch die Baustelle am Tunnel Köngshainer Berge auf der A4 noch verschärft, teilte die Polizei mit. Obwohl es anders geplant war, bleibt eine der beiden Röhren auch über den Jahreswechsel gesperrt. Die Modernisierungsarbeiten am Tunnel hatten sich verzögert.

Die Polizei nehme daher die A4 besonders in den Blick, vor allem zwischen dem 19. und 23. Dezember sowie dem 2. und 5. Januar. Bei Bedarf stehe das Technische Hilfswerk zur Unterstützung bereit.

Wer nicht unbedingt während des Weihnachtsreiseverkehrs Richtung Polen fahren müsse, solle dies auch nicht tun. Wer fahre, solle die Verkehrswarnmeldungen beachten und auch einen längeren Umweg in Betracht ziehen, um nicht im Stau zu landen. Laut Polizei könnte nächstes Jahr auch noch der Osterreiseverkehr von dem Tunnel-Problem betroffen sein.