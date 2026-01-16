Freie Fahrt nach fast zwei Jahren Sanierung: Im Tunnel Königshainer Berge wird am Abend die letzte Sperrung aufgehoben.

Königshain - Die jahrelange Sanierung des Tunnels Königshainer Berge hat ein Ende: Auch die letzte Sperrung Richtung Dresden ist ab Freitag, 22.00 Uhr, aufgehoben, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Mit weiteren Verzögerungen wird demnach nicht gerechnet. Wegen Rückbauarbeiten nach der umfangreichen Sanierung war der A4-Tunnel seit Dienstag gesperrt.

Sanierung seit März 2024

Die Sanierungsarbeiten im Tunnel begannen im März 2024. Der Verkehr wurde währenddessen durch eine der beiden Tunnelröhren geleitet. In der jeweils anderen Tunnelröhre fanden die Arbeiten statt.

Seit der Fertigstellung des Tunnels im Jahr 1999 sind die Sicherheitsanforderungen gestiegen. Deshalb wurden unter anderem neue Notrufkabinen installiert und mehr Sensoren zur Brandfrüherkennung eingebaut, um den Tunnel auf den neuesten Stand der Technik zu bringen.

Viertlängster Autobahntunnel Deutschlands

Den Tunnel Königshainer Berge passieren laut Autobahn GmbH täglich 30.000 Fahrzeuge, 40 Prozent davon sind Schwerlaster. Mit etwa 3,3 Kilometern Länge ist er der viertlängste Autobahntunnel Deutschlands. Zwischen den Anschlussstellen Nieder Seifersdorf und Kodersdorf unterquert er ein Landschaftsschutzgebiet.