Leipzig - Überraschung bei den Turn-Europameisterschaften in Leipzig: Die deutsche Rekordmeisterin Elisabeth Seitz wird Mutter und hat ihre Karriere beendet. Die 31-jährige Stuttgarterin verkündete vor heimischem Publikum das Ende ihrer Laufbahn. „Die Idee war, hier zu turnen und dann zu sagen, das war's. Jetzt sage ich aber trotzdem, dass ich hiermit meine Karriere beende“, sagte sie mit brüchiger Stimme und gab bekannt: „Wir freuen uns, Eltern zu werden.“

Bei drei Olympischen Spielen stand sie in sieben Finals, war Europameisterin in ihrem Lieblingsgerät Stufenbarren und WM-Dritte. „Mit einem Herzen voller Dankbarkeit und unvergesslicher Erinnerungen verabschiede ich mich von meiner aktiven Karriere als Turnerin“, schrieb sie bei Instagram.

Seitz: „Reise voller Höhen und Tiefen“

Mit 26 deutschen Meister-Titeln ist Elisabeth Seitz erfolgreichste nationale Turnerin. Im vergangenen Jahr hatte die Stufenbarren-Europameisterin von 2022 im Zweikampf mit Helen Kevric (Stuttgart) die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris verpasst, nachdem sie sich 2023 die Achillessehne gerissen hatte. Ohne die Stuttgarterin hatte es die deutsche Riege bei den Weltmeisterschaften in Antwerpen nicht als Team nach Paris geschafft. Auch die EM im vorigen Jahr in Rimini fand ohne sie statt.

„Es war eine Reise voller Höhen und Tiefen, voller Träume, harter Arbeit, Tränen und unendlicher Leidenschaft. Ich durfte Dinge erleben, von denen ich als kleines Mädchen nur geträumt habe“, resümierte sie. Dem Turnen wolle sie mit Trainingscamps, Motivationsvorträgen und weiteren Projekten treu bleiben.

Vorfreude aufs Kind

Jetzt beginne aber erstmal ein neues Kapitel und sie blicke mit Vorfreude und Spannung in die Zukunft. „Ganz besonders freue ich mich aber auf das größte Abenteuer meines Lebens: Unser kleines Wunder, das wir Ende diesen Jahres erwarten“, sagte sie zur beginnenden Elternschaft mit ihrem Freund Nils Heyden.

Auf die Heim-EM in Leipzig musste der Schützling von Trainer Robert Mai wegen einer erneuten Verletzung verzichten. Ein Anriss in einer Schultersehne verhinderte die Teilnahme. Sie wolle die Verletzung ohne Operation auskurieren. „Mein Fokus liegt jetzt voll darauf, meine Schulter wieder aufzubauen, um langfristig gesund zu sein“, hatte Seitz erklärt.