Leipzig - Mit einer großen Feier ist am Abend in Leipzig das Deutsche Turnfest eröffnet worden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wünschte dem Spitzen- und Breitensport-Event, dass es ein Signal „der Stärke, der Fairness und des Zusammenhalts“ für Leipzig und das gesamte Land setzen möge. Steinmeier hat die Schirmherrschaft des Turnfestes inne.

Bis zum Sonntag gibt es in Leipzig eine Vielzahl von Wettkämpfen, Vorführungen und Shows in verschiedenen Sportarten. Zehn deutsche Meisterschaften werden nach Veranstalterangaben ausgetragen, unter anderem im Aerobicturnen, in Gymnastik und Tanz sowie in Sportakrobatik. Es wird aber auch ein Faustball-Pokal ausgespielt, und auch Trampolinturnen oder Rope Skipping stehen auf dem Programm.

Rund 80.000 Teilnehmer erwartet

Die Veranstalter rechnen mit rund 80.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Außerdem werden Hunderttausende Gäste zu den zahlreichen Veranstaltungen erwartet. Für die verschiedenen Wettkämpfe haben sich fast 50.000 Sportlerinnen und Sportler angemeldet.

EM-Spitzensport und Showbühnen für das Publikum

Parallel zum Turnfest finden in Leipzig die Turn-Europameisterschaften statt. Die EM-Wettbewerbe werden auf dem Gelände der Neuen Messe ausgetragen. Drei große Showbühnen des Turnfestes sind auf dem Leipziger Markt, dem Augustusplatz und auf der Festwiese aufgebaut. Für Interessierte gibt es Mitmachangebote in Sportarten wie Judo oder Karate.

Das Internationale Deutsche Turnfest gehört laut Veranstalter zu den größten Breitensportereignissen weltweit. Es blickt auf eine lange Tradition zurück: Bereits 1863 war Leipzig Gastgeber des dritten Allgemeinen Deutschen Turnfestes. 2025 richtet die Stadt das Turnfest nun zum 13. Mal aus. Das Fest wird alle vier Jahre veranstaltet. 2021 war es allerdings wegen der Corona-Pandemie ausgefallen.