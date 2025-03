Wörlitz - Über 350.000 Menschen haben bislang Deutschlands einzigen Bibelturm in Wörlitz (Landkreis Wittenberg) bislang besucht. „Für die Besucher bietet der Turm eine besondere Atmosphäre“, sagt der Geschäftsführer der Anhaltischen Bibelgesellschaft und des Bibelturms Wörlitz, Pfarrer Torsten Neumann.

„Viele von ihnen sind Touristen und manche haben bislang nur eine ungefähre Vorstellung von dem, was in der Bibel steht. Die Ausstellung im Bibelturm bietet einen Einstieg in die christliche Glaubenswelt an. Dazu kommt der Genuss der Aussicht über das Wörlitzer Gartenreich.“

Der 66 Meter hohe Bibelturm ist der Turm der St. Petri-Kirche, in der ehemaligen Türmerwohnung werden Ausstellungen zu biblischen Themen präsentiert. Das Projekt geht auf eine ökumenische Initiative katholischer, methodistischer und evangelischer Christen zurück.

Bibelturm öffnet zwei Tage im März

Zur Eröffnung der Gartensaison am 22. und 23. März öffnet der Bibelturm für zwei Tage. Die eigentliche Bibelturmsaison 2025 beginnt dann am 13. April.

Die aktuelle Ausstellung unter dem Motto „feste feiern“ vermittelt den Sinn kirchlicher Feiertage wie Ostern oder Weihnachten, es sind Fotos, Texttafeln und Installationen auf drei Etagen zu sehen. Auch können die Besucher unterschiedliche Übersetzungen und Ausgaben der Bibel persönlich in die Hand nehmen. Ebenso gibt es ein Quiz, mit dem man das eigene Wissen testen kann.

Turm mit rund 800 Jahre Geschichte

Die St. Petri-Kirche wurde 1196 bis 1200 erbaut. Seit 2004 ist der Bibelturm in Trägerschaft der Evangelischen Landeskirche Anhalts. Außerhalb der Saison ist der Turm auch am Reformationstag (31. Oktober) und am ersten Adventwochenende geöffnet.