„Löschwasser Entnahmestelle“ steht auf der rostigen Tür des Wasserwerk in Neustadt am Rennsteig.

Erfurt - Die Landesforstanstalt hat in den vergangenen Jahren viel Geld in die Sanierung von Löschwasserteichen investiert. Zwischen 2019 und 2023 habe Thüringenforst etwa 1,65 Millionen Euro für die Erneuerung von 44 Löschwasserteichen ausgegeben, sagte ein Sprecher der Landesforstanstalt. Auch in den nächsten Jahren liege der Schwerpunkt auf der Sanierung bestehender Löschwasserteiche - und nicht auf dem Neubau entsprechender Anlagen.

Durch die immer häufiger werdenden Hitzeperioden haben insbesondere Löschteiche im Wald in den vergangenen Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen. Sie sind zur Bekämpfung von Waldbränden wichtig und können zudem für den Artenschutz von Bedeutung sein.

Nach Angaben des Forsts gibt es in den Thüringer Wäldern etwa 330 Löschwasserteiche. Dazu kommen hunderte weitere derartige Gewässer, die sich an Waldrändern oder nahe bei bewaldeten Flächen befinden.